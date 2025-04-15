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Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim için arama çalışmaları yeniden başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kaybının üzerinden üç gün geçmesine rağmen çocuğu bulmak için var güçleriyle çalışıyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara yeniden başladı.

Havanın aydınlanmasıyla jandarma ve AFAD görevlilerince sürdürülen arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.

Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Cumali Tim'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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