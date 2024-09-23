Adana'da Kayalıktan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Aladağ ilçesinde kayalıktan düşen bir kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Henüz ismi belirlenemeyen yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kızıldam Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kayalıktan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ambulansa taşınan yaralı, Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.