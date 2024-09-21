Adana'da Kayalıklardan Düşen Kişi Yaralandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde hayvan otlatan bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan CANKUR ve jandarma ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.
Erbişim Mahallesi'nde hayvan otlatan Aziz Çelik'in kayalıklardan düştüğünü görenler, durumu CANKUR ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çelik, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aziz Çelik'in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.