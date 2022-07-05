Adana'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Aladağ ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.
Tırak Yaylası'nda hayvan otlatmak için kayalık alana çıkan Mehmet Ali Barazama (19), dengesini kaybederek düştü.
Bacağından yaralanan Barazama, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Barazama, Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç çobanın bacağında kırık olduğu belirlendi.
AA / Fatih Azgın - Güncel