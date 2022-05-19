Adana'da kayalara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler

Adana'da kayalara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da yol kenarındaki kayalara çarpan kamyonette bulunan iki kişi yaralandı.
Adana'da yol kenarındaki kayalara çarpan kamyonette bulunan iki kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 01 Y 8210 plakalı kamyonet, Kozan-Feke kara yolu Akdeğirmen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel