Adana'da Kavşakta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

ADANA'da kavşakta kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, seyis Resul Taş (41), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Kasım'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen İslim Korkmaz yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan Resul Taş'ın kullandığı 01 AZF 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taş yola savrulurken, otomobil refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçerek Yusuf Uluağaç idaresindeki 33 AZP 472 plakalı kamyonete çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücüler Korkmaz, Taş ve Uluağaç'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Taş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Taş'ın haberi atçılık camiasında üzüntüye yol açarken, kaza çevredeki iş yerleri ile araçların güvenlik kamerasına yansıdı.