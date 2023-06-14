Adana'da kavşakta kaza: 3 araç hasar gördü, 2 sürücü yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 01 EB 095 plakalı araç sürücüsü Burak Özaslan trafikte iki araca çarptı. Kazada iki kişi şans eseri hafif yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesi Turgut Özal bulvarında meydana gelen trafik kazasında göç yolunda seyir halinde olan Burak Özaslan yönetimindeki 01 EB 095 plakalı araç kırmızı ışık ihlali iddiası ile yeşil ışıkta stadyum istikametinden gelen ve Üstün sokak istikametine seyir halinde olan Hacer Erol yönetimindeki 01 ATC 41 plakalı otomobile çarptı, ardından park halinde bulunan 01 RV 581 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü Hacer Erol ve Burak Özaslan hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.