Adana'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: Dört Yaralı

Adana'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: Dört Yaralı
Kozan ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek dört kişi yaralandı. Çarpışma, güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kozan-Mansurlu kara yolu Tepecikören Kavşağı'nda meydana geldi. Sibel K. (19) yönetimindeki 01 FA 205 plakalı otomobil, kavşaktaki bir otomobille çarpıştı. Kazada Sibel K., Aylinsu K. (17), Aden Hifa T. (1) ve Meltem N. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aden Hifa T., ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
