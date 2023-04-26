Adana'da kavgada silahla vurularak ölen bebeğin ailesi çocuklarının acısını yaşıyor

Adana'da 2 grubun sokaktaki silahlı kavgası sırasında vurularak ölen 1,5 yaşındaki bebeğin ailesi, evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 23 Nisan'da iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavga sırasında 1,5 yaşındaki evlatları Yusuf Arda Fıratokulu kaybeden aile, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyor.

Evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne Fatma Fıratokulu, gazetecilere, olay günü yeğeninin doğum günü için ablasını ziyaret ettiğini söyledi.

Evden çıktığı sırada caddeden bir motosikletlinin geçtiğini anlatan Fıratokulu, daha sonra kaldırımdaki başka bir şüphelinin motosikletliye doğru tabancayla ateş ettiğini belirtti.

Fıratokulu, saldırı sonrası oğlunun vurulduğunu aktararak, "Oğlum baygındı, ağzından kanlar geliyordu. Kucağımda değildi, bebek arabasındaydı. Benim oğlum, kuzenini kurtardı. Kuzeni de arkasındaydı. Çok güzel çocuktu. Gözleri çok güzeldi. Oğlum kucağımda can vermiş, haberim yok. Ağlayamıyorum, gözlerim kurudu." diye konuştu.

Baba Mehmet Fıratokulu da polisin şüphelileri bir an önce yakalamasını istedi.

Şüpheliler yakalandığında acılarının biraz da olsa dineceğini belirten Fıratokulu, "Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Daha 2 yaşında masum bir çocuktu. Daha konuşmayı bile bilmiyordu. Ne suçu, ne günahı vardı? İnsanlar böyle mi acımasız?" dedi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 23 Nisan'da sokakta 2 grup arasında silahlı kavga çıkmış, 7 kişi yaralanmış, bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu ise mermi isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.