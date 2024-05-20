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Adana'da Kavga Sonucu Tabancayla Yaralanan Zanlı Tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan kavgada pastane sahibi tabancayla vurularak yaralandı. Zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavga ettiği kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda dün kavga ettiği pastane sahibi Servet K'yi tabancayla vurarak yaralayan ve iş yeri çalışanları tarafından darbedilen Mertcan I'nın (26) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Mertcan I, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tabancayla vurularak yaralanan Servet K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada, motosikletli kurye olduğu belirtilen şüpheli Mertcan I. ile pastanede görevli bir motosikletli kurye arasında tartışma çıktığı, pastane sahibi Servet K. ve çalışanlarının olaya müdahale ettiği, buradan ayrılan Mertcan I'nın daha sonra olay yerine dönüp Servet K'yi tabancayla vurduğu bildirildi.

Yaşanan tartışma, esnafın silahla vurulması ve saldırganın iş yeri çalışanları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Saldırı sırasında, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı müşterilerin panik yaşadığı ve korunmak için araçların arkasına gizlendiği görüldü.

Olay

Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda dün çıkan kavgada pastane sahibi Servet K. tabancayla vurularak, şüpheli Mertcan I. da darp sonucu yaralanmıştı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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