Adana'da kavga sonucu bir kişi öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili aranan 4 zanlıyı daha yakaladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.