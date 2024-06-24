Adana'da Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Adana'da kavga ettiği iki kuzeninden birini pompalı tüfekle öldürüp, diğerini yaraladığı iddia edilen sanık ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen firari babasının yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki S.G. ve annesi M.Ç. ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.Ç. 2022'de İstanbul'dan Adana'ya taşındıklarını ve suça konu olan evi kendilerinin satın aldıklarını söyledi.

Olay günü markete gittikleri sırada teyzesi M.Ç'nin kendilerine küfrettiğini belirten A.Ç. şöyle devam etti:

"Teyzem kendi çocukları E.G. ve S.G'ye 'bunları öldürün' diye seslendi. E.G. ve S.G. direkt babama saldırdı. Ardından teyzem M.Ç. de anneme saldırdı. Ben suç sırasında kullandığım tüfeği önceden poşet içine sarıp olay yerindeki kamelyaya koymuştum. Kuzenlerim anneme ve babama saldırınca nasıl davranamacağımı bilemedim. O panikle tüfekle rastgele iki el ateş ettim. Babam M.Ç. bana 'E.G. ve S.G'yi öldür' diye bir talimat vermedi. Babam engelli olduğu için zaten olay yerinde babamla alay ettiler. Ben aileme karşı yapılan saldırıyı durdurmak istedim. Karşı taraftan kimseyi öldürmek amacım yoktu."

Müşteki M.Ç. ise maktul E.G. ile müşteki S.G'nin çocukları olduğunu anlatarak, "Ben daha önce eşimden boşanmıştım. Sanık A.Ç. benim kız kardeşim N.Ç'nin oğludur. Benim engelli kız kardeşim S.Ç'ye Havutlu TOKİ'de ev çıkmıştı. Ben S.Ç'nin aynı zamanda vasisiyim. Bu evin tüm taksitlerini bizzat ben ödedim. Ancak ev S.Ç'nin üzerine kayıtlıydı. Kız kardeşim N.Ç. benden S.Ç. adına olan evi istedi. Beni bu konuda tehdit etti. Olay günü markete gittiğimiz sırada sanık ve ailesi ile karşılaştık. Kardeşim oğlu A.Ç'ye 'E.G. ve S.G'yi öldür' diye talimat verdi. Oğullarımın olay yerinde yaralandığını gördüm. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, sanık M.Ç. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emrinin infazının beklenilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık A.Ç'nin tutukluluk halinin devamına, bu celse duruşmaya gelmeyen tanıkların bir sonraki mahkemede beyanlarının alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada A.Ç, kuzenleri E.G. ve S.G'yi pompalı tüfekle vurmuştu. Yaralanan iki kardeşten E.G, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, şüpheli A.Ç'yi olay yerinin yakınındaki sokakta yakalamıştı.

Zanlı A.Ç. tutuklanmış, babası M.Ç. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.