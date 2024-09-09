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Adana'da kavga sonucu bıçaklanan seyyar dönerci hayatını kaybetti

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir seyyar dönerci, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan seyyar dönerci yaşamını yitirdi.

Çarkıpare Mahallesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerci Ozan Alpay (27), yanına gelen Gökhan B. (31) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Gökhan B, kendisini darbeden Alpay'ı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Alpay, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlı Gökhan B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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