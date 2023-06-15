Adana'da Kavga: Kişi Şüphelilerce Darbedilerek Bıçaklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi kavga ettiği şüphelilerce darbedilerek bıçaklandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.