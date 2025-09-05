Adana'da Kavga: 2 Kişi Silahla Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bir tarım işletmesinde çalışanlardan M.A. (35) ile müşterilerden F.A. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.A. ve F.A. vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.