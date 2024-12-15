Adana'da Kauçuk Fabrikasında Yangın
Adana'nın Seyhan ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenidam Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel