Adana'da Kasten Öldürme Suçlusu Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., Yüreğir Jandarma ekipleri tarafından saklandığı ikamette yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir Doğankent Karakolu ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.K'nin saklandığı ikameti belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
