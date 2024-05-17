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Adana'da karşı şeride geçen otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Adana'da meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Adana'da karşı şeride geçen otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Arda K. (19) idaresindeki 80 AV 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana-Kozan kara yolunda karşı şeride geçerek 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Arda K. ve araçlardaki 3 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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