Adana'da Karpuz Hasadı Başladı, Ancak Rekolte Düşük Olacak

Adana'da Karpuz Hasadı Başladı, Ancak Rekolte Düşük Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Bahçe Mahallesi'nde karpuz hasadı başladı. Ancak iklim koşulları nedeniyle bu yıl karpuz rekoltesinin düşmesi bekleniyor. Çiftçiler, kilogramı 7 TL'den satışa sundu.

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da erkenci ürünlerin hasadı başladı. Adana karpuzu, tarlada kilosu 7 liraya satıldı.

Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesi'nde ilk karpuz hasadı yapıldı. Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle karpuz rekoltesinde düşüş beklenirken, Türkiye genelinde 4 milyon ton olan üretimin 3 milyon tona düşeceği bildirildi. Adana bölgesinde ise önceki yıllarda 900 bin ile 1 milyon ton seviyelerinde olan üretimin bu yıl 750 bin ile 800 bin ton arasında gerçekleşeceği öngörüldü.

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, bu sene tabiat şartları açısından çok zorlu geçtiğini, çiftçilerin çok zorlu şartlarda mücadele ettiğini söyledi. Yaşanan olumsuzlukların sadece karpuzun değil, tüm ekili tarım arazilerini etkilediğini anlatan Yeşilyaprak, "Bölgemizdeki karpuz hasadı normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün önce gerçekleştirilebilirdi ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan don felaketi nedeniyle ektiğimiz fideleri sökmek zorunda kaldık ve ikinci bir ekim yapıldı. Karpuzun yetiştiği arazi kumsal bir yapıdadır, bu nedenle Türkiye'nin sezon olarak ilk karpuzunun yetiştiği yer Bahçe bölgesidir. Bu yıl çok kaliteli ve lezzetli karpuzlarımız var. Çiftçilerimiz, meyve ağaçlarının don ve kuraklık nedeniyle zarar görmesinden sonra karpuzun bu açığı kapatabileceği umuduyla büyük bir mücadele verdi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve karpuzunu yetiştirdi" dedi.

Rekoltenin yaşanan don felaketleri nedeniyle düşük olacağını belirten Yeşilyaprak, karpuzun üreticiler tarafından kilogramı 7 TL'den satışa sunulduğunu belirterek, "Don felaketi bölgemizin büyük bir kısmını etkiledi. Ancak burası sahil bölgesi olduğu için felaketten çok fazla etkilenmedi. Donun etkili olduğu, coğrafi olarak çukur bölgelerde ise büyük zararlar meydana geldi ve üreticiler ikinci ekimlerini gerçekleştirmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.