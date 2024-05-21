Adana'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri Başladı

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Alman Kalkınma Bankası (KfW) işbirliğinde AB desteğiyle yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında, ülkenin son dönemlerde en önemli sorunlarından birisinin ara eleman temin edilememesi olduğunu belirtti.

Tüm sektörlerin ara eleman ihtiyacından bahsettiğini anlatan Köşger, şunları kaydetti:

"Maalesef şu veya bu sebeple mesleki eğitimi bir şekilde ülkede istenilen şekle getiremedik. Bir ülkede herkesin doktor, mühendisi olması, herkesin üniversite bitirmiş olması mümkün değil, gerekli de değil aslında. Bunu çok iyi planlayabilmemiz lazım. Eğitimin ilk safhalarında gençlerimizi kabiliyetlerine, yeteneklerine göre onları en uygun alanlara yönlendirmemiz lazım. Mesleki eğitim ve kariyer günleri işte bunu sağlama, bu hadiseye, ihtiyaca dikkat çekme açısından önem arz ediyor."

İş insanlarından mesleki eğitimde kabiliyetli çocuklara, iş, istihdam, imkan sağlama noktasında daha arzulu, istekli davranmalarını isteyen Vali Köşger, bu şekilde mesleki eğitimin de teşvik edilmiş olacağını dile getirdi.

Mesleki eğitimin toplum için önemi

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay da bu etkinliklerle ortaokul öğrencilerine mesleki eğitimi tanıttıklarını, daha fazla sayıda öğrenciyi mesleki eğitime yönlendirmek ve mesleki eğitimin sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle iş dünyasının etkinlikle bir araya gelmelerini de sağladıklarını ifade eden Günay, "Mesleki eğitim sadece bireyler için değil, aynı zamanda toplumlar için de büyük önem taşıyor. Nitelikli iş gücü bir ekonominin temel taşıdır ve mesleki eğitim, toplumların ekonomik kalkınmasına katkıda bulunur. Mesleki eğitim, işsizlik oranlarının azaltılması ve gelir eşitsizliğinin azaltılması gibi sosyal faydalar sağlar." değerlendirmesini yaptı.

KfW Teknik Proje Koordinatörü Utku Çil de 2017'de ilk fazına başladıkları SEUP'un şu an ikinci fazının devam ettiğini, gelecek sene de 2028 yılına kadar devam etmesini planladıkları üçüncü faza başlayacaklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin konuşmasının ardından katılımcılar stantları gezdi.

Öğrencilere yönelik eğitim, söyleşi, konferans ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği, mesleki ve teknik liselerle firmaların katıldığı etkinlik, 23 Mayıs'ta sona erecek.