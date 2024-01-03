Adana'da Karısının Cep Telefonu ve Parasını Gasbettiği İddiasıyla Tutuklu Yargılanan Sanığa 11 Yıl Hapis Cezası

Adana'da karısının cep telefonu ve parasını gasbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "silahla konutta yağma" suçundan 11 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki ikamette sanığın, 500 lira istediği eşi Feride A'yı talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine elindeki bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini ve parasını zorla aldığını belirtti.

Savcı, sanığın uyuşturucu kullandığını ve olay sırasında müştekiye hakaret ettiğini de vurgulayarak, Ferhat A'nın "silahla konutta yağma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş belirtti.

Savunması alınan Ferhat A, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye ve beraat istedi.

Mahkeme heyeti, "silahla konutta yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.