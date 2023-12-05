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Adana'da Karısını Tabancayla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta Naile S'nin (74) tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kocası A.S. (76) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın resmi nikahlı eşi Naile S. ile ailevi nedenlerden ötürü sorunlar yaşadığı ve olay günü de tartıştıkları anlatıldı.

Sanığın, evde çıkan tartışmada üzerine doğru yürüyen eşi Naile S'yi, kanepe altında bulunan ruhsatsız tabancayı alarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, A.S'nin "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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