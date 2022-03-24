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Karısını öldüren zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 3 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren, dün de kızını öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da 3 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren, dün de kızını öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) öldürdükten sonra dün de Mustafalar Mahallesi'nde ikamet eden kızı E.Ö'yü öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan Rahmi K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karısını öldürdükten sonra 2 gün boyunca Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda gizlenip geceyi geçirdiği, ardından kızı E.Ö'nün evine gittiği belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Rahmi K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Rahmi K, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı.

Fadime K'nin, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğuyla ayrı eve taşındığı öğrenilmişti.

Mustafalar Mahallesi'nde yaşayan kızı E.Ö'yü de öldürmek istediği öne sürülen Rahmi K, bölgede önlem alan jandarma ekiplerince elinde silahla kızının evine gittiği sırada yakalanmıştı.

Karısını öldüren zanlı tutuklandı

Karısını öldüren zanlı tutuklandı

Karısını öldüren zanlı tutuklandı

Karısını öldüren zanlı tutuklandı

Karısını öldüren zanlı tutuklandı

Karısını öldüren zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Güncel, Haberler

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