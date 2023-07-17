Adana'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Eylül 2021'de eşi T.D'yi (38) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık B.D, tanık M.T. ve T.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Tanık M.T, dosya kapsamındaki telefon numarasının ağabeyi İ.T'ye ait olduğunu fakat kendisinin kullandığını belirterek, "Bu hattı ben şirket hattı olarak kullanıyordum. Ben Şakirpaşa Mahallesi'nde yedek parça işiyle uğraşıyorum. Ayrıca bir internet sitesi üzerinden ikinci el eşya alım satımı yapıyorum. Olayın üzerinden epey zaman geçmiştir. Maktul T.D. isimli kişiden internet sitesi üzerinden masa ve oto yıkama malzemesi satın almıştım. Aramızdaki telefon görüşmesi bu şekildedir." ifadesini kullandı.

Mahkemede sanık avukatının HTS kayıtlarına göre maktul T.D. ve tanık M.T. arasındaki telefon görüşmesinin 00: 30 ile 03.00'da gerçekleştiğini sorması üzerine tanık M.T, "Benim maktul ile bir gönül ilişkim söz konusu değildir. Maktul T.D. ile anlaştığımız ikinci el eşyaları satın almak için yüz yüze görüştüm. Onun haricinde yüz yüze görüşmem asla olmadı." dedi.

Maktul T.D'nin kardeşi T.Ç. ise kendisine ait oto yıkama iş yerinin olduğunu ve vergi levhasının bulunduğunu anlatarak, "Benim internet sitesindeki satış hesabım blokeli durumdaydı. O nedenle ablam T.D'nin internet sitesindeki ürün satış hesabından oto yıkama makinesini satışa çıkarmıştık. Yine iş yerimde masayı da satışa çıkarmıştık. Bu eşyaların satışıyla ablam ilgileniyordu. Bu durumu sanık B.D. de biliyordu." beyanında bulundu.

Sanık B.D. de tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Tüm suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık B.D'nin maktul T.D'yi kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü savunmasına karşın bu hususun telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu düzenlenen rapor ve tanık beyanları ile uyumlu olmadığı, sanığın ablası tarafından dosyaya sunulan mesaj tarihinin maktulün ölüm tarihinden sonra olduğu, tanık M.T'nin maktul T.D. ile gönül ilişkisi olmadığını belirttiği, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma imkanı bulunmadığı da dikkate alınarak B.D'nin "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık B.D. ayrıntılı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.