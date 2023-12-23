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Adana'da kargoda uyuşturucu operasyonu: 110 bin hap ele geçirildi

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Adana'da bir kargo dağıtım merkezinde yapılan operasyonda, klima yedek parçalarına gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koli içerisinde bulunan uyuşturucu hapları tespit etti ve operasyon düzenledi. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Adana'da kargoya verilen kolilerde klima yedek parçalarına gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo dağıtım merkezine ulaşan iki kolide uyuşturucu bulunduğunu yönünde bilgi aldı.

Kolileri inceleyen ekipler, klima yedek parçalarıyla karşılaştı.

Yedek parçaların kapağını söken ekipler, 110 bin uyuşturucu hap buldu.

Ekipler, uyuşturucuyu kargoya veren kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Adana Adliye Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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