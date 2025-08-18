Adana'da Kargo Paketlerinde 1350 Paket Sigara ve 1900 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da bir kargo şubesine gönderilen paketlerde yapılan inceleme sonucu toplam 1350 paket sigara ve 1900 elektronik sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo şubesine gönderilen paketlerde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Paketlerdeki incelemede kaynak makinelerinin içine gizlenmiş kaçak 1350 paket sigara ve 1900 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
