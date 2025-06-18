Adana'da Kardeşini Vuran Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Kardeşini Vuran Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da husumetli olduğu kişiyle tartışan Halil Daş, evine döndüğünde kardeşi Hüseyin Daş, yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

ADANA'da Halil Daş (32), husumetli olduğu Haşim E. (28) ve beraberindeki 4 kişiyle sokakta tartışıp, kavga ettikten sonra evine döndü. Yanındakilerle Daş'ın evine giden Haşim E., kapıda bekleyen kardeşi Hüseyin Daş'ı (24), Halil Daş zannedip, tabancayla başından vurarak öldürdü. Operasyonla yakalanan Haşim E. ile 4 şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 18 Nisan'da Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daş, husumetli olduğu Haşim E., Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı, Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

2 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi Haşim E.'yi, arkadaşı Mustafa D.'nin (36) Yüreğir ilçesindeki evinde, diğerlerini de adreslerine yapılan baskında yakaladı. Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

5 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüpheliler, Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ile Mustafa D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Samet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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