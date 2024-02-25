Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kardeş Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Tartışma, uyuşturucu almak için televizyonu satmak istediğini öne süren bağımlı kardeşler arasında çıktı. Kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Başak Mahallesi'nde Selahattin Ş. (26), bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almak için evlerindeki televizyonu satmak istediğini öne sürdüğü ağabeyi Mehmet Sinan Ş. (28) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Selahattin Ş, ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Ş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title