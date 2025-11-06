Adana'da Kardeş Kasten Öldürme Davası: Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Ahmet A. Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ağabeyini bıçaklayarak öldüren Ahmet A. hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ahmet A., suçlamaları reddetti.
Osmangazi Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 2 Nisan'da Murat A'nın (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan kardeşi Ahmet A. (31) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdüğü belirtilen sanığın, "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ahmet A'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.