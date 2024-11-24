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Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
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Adana'nın Feke ilçesinde karda mahsur kalan otomobilde bulunan ikisi çocuk 5 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Araçtaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adana'nın Feke ilçesinde karda mahsur kalan otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Kaleyüzü Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, karla kaplanan yolda arızalandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesiyle ulaştığı araçtaki ikisi çocuk 5 kişi, güvenli bölgeye taşındı.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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