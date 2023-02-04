Adana'da kar yağışı; Kozan-Feke yolunda ulaşım aksadı (3)
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7 İLÇE İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISIAdana'nın yüksek kesimlerinde etki olan kar yağışı nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sayfasından uyarılarda bulundu.
7 İLÇE İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
Adana'nın yüksek kesimlerinde etki olan kar yağışı nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sayfasından uyarılarda bulundu. Belediye'den yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine. Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan ve Pozantı'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaktır. Vatandaşlarımızın kötü hava koşullarına hazırlıklı olması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel