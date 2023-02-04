Adana'da kar yağışı; Kozan-Feke yolunda ulaşım aksadı (2)
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ULAŞIMA AÇILDIAdana'nın yüksek kesimlerinde etki olan kar yağışı nedeniyle Kozan- Feke yolu Akkaya mevkisinde ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmayla yeniden açıldı.
ULAŞIMA AÇILDI
Adana'nın yüksek kesimlerinde etki olan kar yağışı nedeniyle Kozan- Feke yolu Akkaya mevkisinde ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmayla yeniden açıldı. Araçlar yola devam etti. Bu arada hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynadı. Çocuklar kardan adam yaparken, bazı aileler kar üstünde mangal yaktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel