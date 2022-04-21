Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında

Adana'da bir şüphelinin, çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı kadının yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olması güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da bir şüphelinin, çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı kadının yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde sabah işe gittiği sırada N.Ü'ye arkasından bir kişi yaklaştı.

Zanlı, kadının sırtındaki çantasını alıp olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda N.Ü, yerde sürüklenerek başından ve bacağından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kadının bacağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, çantayı çalan zanlı ile onu çevrede bekleyen şüpheli arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yerin yakınındaki binanın görevlisi Ali Pekmez, gazetecilere, sabah çöp dökmek için dışarıya çıktığı esnada olaya şahit olduğunu belirtti.

Pekmez, "Önce kadının çığlığını duydum. Trafik kazası olduğunu düşündüm. Sesin geldiği yere baktığımda bir kişinin kadının çantasını zorla alıp kaçmaya çalıştığını fark ettim. Üzerime doğru koşan zanlıyı yakalamaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra olayı polise bildirdim." diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, N.Ü. kaldırımda yürürken bir binanın bahçesindeki bitkilerle ilgilenmeye başlıyor. Bu sırada motosikletle seyir halindeki iki şüpheli kadınla karşılaşıyor. Zanlılardan biri dönüp kadının çantasını zorla almaya çalışıyor. Daha sonra şüpheli, yerde sürüklediği kadının çantasını alıp kaçıyor. Yaralı kadın yerden kalkıp, kaçan zanlının peşinden koşuyor. Bu sırada olayı fark eden apartman görevlisi de zanlıyı yakalamaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Toros Dağları, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title