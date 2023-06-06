Adana'da Kapasitesinden Fazla İşçi Taşıyan Minibüse Cezai İşlem

Adana'da kapasitesinden fazla işçi ve arkasında plakasız römork taşıyan minibüsün sürücüsüne 8 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Adana'da kapasitesinden fazla işçi ve arkasında plakasız römork taşıyan minibüsün sürücüsüne 8 bin 905 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda arkasında plakasız römork taşıyan bir minibüsü durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı incelemede minibüsün koltuk sayısında değişiklik yapıldığını ve kapasitesinden fazla yolcu taşındığını tespit etti.

Minibüse bağlı römorkta da 4 işçinin taşındığını belirleyen ekipler, minibüs sürücüsüne 8 bin 905 lira para cezası kesti.