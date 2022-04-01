Adana'da Kanser Haftası kapsamında stant açıldı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan stantta, kanser hastalıkları ve taramaları hakkında bilinçlendirme ve duyarlılığı arttırmak amacıyla vatandaşlara sağlık personelleri tarafından bilgi verildi.

Kanser hastalıkları hakkında hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.