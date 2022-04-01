Adana'da Kanser Haftası kapsamında stant açıldı - Haberler

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Adana'da Kanser Haftası kapsamında stant açıldı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da Kanser Haftası kapsamında stant açıldı

Adana'da Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan stantta, kanser hastalıkları ve taramaları hakkında bilinçlendirme ve duyarlılığı arttırmak amacıyla vatandaşlara sağlık personelleri tarafından bilgi verildi.

Kanser hastalıkları hakkında hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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