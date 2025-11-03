Haberler

Adana'da Kanlı İntikam: Husumet Davası Cinayetle Sonuçlandı

Adana'da Kanlı İntikam: Husumet Davası Cinayetle Sonuçlandı
Güncelleme:
Adana'da 76 yaşındaki Mustafa Ç., husumetlisi Sabahattin Mumcuoğlu'nu caddede av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli, kaçış sırasında otomobilinin lastiği patlayınca yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA'da Mustafa Ç. (76), husumetlisi Sabahattin Mumcuoğlu'nu (58) caddede öldürüp, kaçtı. Otomobilinin lastiği patlayınca akaryakıt istasyonuna giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ç., kahvehanede oturan husumetlisi Sabahattin Mumcuoğlu'na av tüfeğini doğrultup, tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Şüpheli, masadan kalkıp koşarak kaçan Mumcuoğlu'nun peşinden gidip bu kez ateş etti. Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mumcuoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobiline binerek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET SİLAHI DA ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kent merkezine kaçtığını tespit etti. Polisin takibe aldığı şüpheli, otomobilinin lastiği patlayınca Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Aracının etrafı polis ekiplerince çevrilen Mustafa Ç., yakalandı. Araçta yapılan aramada, şüphelinin cinayette kullandığı av tüfeği ele geçirildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan durumu haber alıp, olay yerine gelen Mumcuoğlu'nun yakınları, sinir krizi geçirdi. İncelemenin ardından Mumcuoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
