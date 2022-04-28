Kanalda yüzerken yaşıtı tarafından bıçaklandığı öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

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Kanalda yüzerken yaşıtı tarafından bıçaklandığı öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da sulama kanalında yüzerken su sıçratma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada yaşıtı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da sulama kanalında yüzerken su sıçratma nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada yaşıtı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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