Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı - Haberler

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Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

AA - Güncel
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Adana'da karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan tankerin şoförü, çarpmanın şiddetiyle sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması sonucu yaralı çıkarıldı.

Adana'da karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan tankerin şoförü, çarpmanın şiddetiyle sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması sonucu yaralı çıkarıldı.

Bülent US yönetimindeki 01 V 7906 plakalı akaryakıt tankeri, Osmaniye-Ceyhan Karayolu Mustafabeyli Mahallesi yakınlarında refüjü aşarak karşı şeride geçti, 01 ABU 332 plakalı kamyonla çarpıştı.

Sürücü kabininde sıkışan tankerin şoförü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.

Yaralı şoför, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

AA / Güncel

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