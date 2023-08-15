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Adana'da Kamyonette Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Kokain ve 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'da yapılan operasyonda bir kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları aracı narkotik köpeği "Aşil" ile aradı.

Köpeğin tepki verdiği çantada inceleme yapan ekipler, 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Polis, sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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