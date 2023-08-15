Adana'da Kamyonette Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Kokain ve 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda bir kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.