Adana'da Kamyonette Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Kokain ve 6 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da yapılan operasyonda bir kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Adana'da kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları aracı narkotik köpeği "Aşil" ile aradı.
Köpeğin tepki verdiği çantada inceleme yapan ekipler, 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Polis, sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K'yi (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.