Adana'da Kamyonette 66 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da takibe alınıp, durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, saman çuvallarında 66 kilo 684 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ADANA'da takibe alınıp, durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, saman çuvallarında 66 kilo 684 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otoyolda takibe aldığı saman yüklü kamyoneti uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Mehmet K. ile Şeyhmus S. ve Bayram K.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. 'Tinga', kamyonetin kasasına tepki verdi. Saman dolu çuvallarda detaylı arama yapan ekipler, 66 kilo 684 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. ile Şeyhmus S. tutuklandı, Bayram K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.