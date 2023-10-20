Adana'da kamyonette 66 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da bir kamyonette yapılan aramada 66 kilo 684 gram esrar bulundu. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da kamyonetteki saman çuvallarında 66 kilo 684 gram esrar ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipler, kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine ekipler araçta detaylı incelemede bulundu.

Aracın kasasındaki saman yüklü çuvalları demir çubuklarla kontrol eden ekipler, 56 pakette toplam 66 kilo 684 gram esrar ele geçirdi.

Bunun üzerine sürücü Mehmet K, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen Şeyhmus S. ve Bayram K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet K. ve Şeyhmus S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Bayram K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.