Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kayaya çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kayaya çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Salmanlı Mahallesi Çatalçeşme mevkisinde Erkunt Gözüağca (37) yönetimindeki 01 AEZ 290 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.

Sürücü Gözüağca ve amcası Fikri Gözüağca (68) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikri Gözüağca müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

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