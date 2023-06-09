Adana'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Adana'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Özkan Bayramhan'ın kullandığı 01 AOP 652 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde park halindeki 01 DG 697 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel