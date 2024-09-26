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Adana'da Kamyonette Yangın Çıktı

Adana'da Kamyonette Yangın Çıktı
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Adana'nın Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'nde bir kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Adana'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'nde bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel

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