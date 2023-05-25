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Adana'da Kamyon Otoyol Köprüsüne Sıkıştı, Trafik Felç Oldu

Adana'da Kamyon Otoyol Köprüsüne Sıkıştı, Trafik Felç Oldu

Güncel Haberler

Adana'da çekicinin üzerindeki kamyon otoyol köprüsüne sıkışınca trafik felç oldu. Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Kozan Caddesinde meydana geldi.

Adana'da çekicinin üzerindeki kamyon otoyol köprüsüne sıkışınca trafik felç oldu.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Kozan Caddesinde meydana geldi. Ümit Kalender yönetimindeki 01 AGG 596 plakalı çekici 01 AOB 004 plakalı kamyon ile yola çıktı. Kozan Yolunda ilerleyen çekici Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun köprü altına geldiği sırada kamyon sıkıştı.

Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Kozan yolunda trafik felç oldu. Vinç yardımıyla köprüye sıkışan kamyon 1 saatlik çalışmanın ardından çıkartıldı. Aracın çekilmesiyle ulaşıma kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Sarıçam Kozan Adana Güncel Haberler

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