Adana'da kamyon ile çarpışan minibüsteki 11 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi'nde Sedat K. yönetimindeki şehir içinde yolcu taşıyan minibüs, sokaktan çıkan Cengiz G. idaresindeki 01 ADV 369 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarındaki tarım arazisine devrilen minibüsteki sürücü Sedat K. ve 10 yolcu yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.