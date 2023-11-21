Adana'da Kamyon İçerisinde Skunk Ele Geçirildi

Adana'da bir kamyonun çekyatının içerisine gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'da ev eşyası yüklü bir kamyonda çekyatın içerisine gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda gerçekleştirdiği uygulamada, taşıma şirketine ait ev eşyaları yüklü bir kamyonu durdurarak narkotik köpeği "Barbara" ile arama yaptı.

"Barbara"nın tepki verdiği çekyatın içerisine gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Eşya sahibi Ç.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.