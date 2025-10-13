Haberler

Adana'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Adana'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bilal T. idaresindeki 37 AEB 484 plakalı kamyon, Şerifli Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
