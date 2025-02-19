Adana'da Kamu Arazisine İhlal Eden 135 Yapı Yıkıldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu arazisini işgal eden 135 yapının yıkıldığını belirtti.

Vali Köşger, başkanlığında DSİ Bölge Müdürlüğü Sami Kayhan Tesisleri'nde kamu arazilerinin durumunun değerlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kamu arazilerinin işgalinin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Köşger, kamunun hakkını korumakta kararlı olduklarını belirtti.

Köşger, Seyhan Baraj Gölü çevresi ve diğer alanlarda toplamda işgal edilen 135 yapıyı yıktıklarını, yaklaşık 100 işgalin de önüne geçtiklerini kaydetti.

İşlemleri devam eden 97 işgalle ilgili sürecin de titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Köşger, "Karataş'taki kamu arazilerinde de aynı şekilde çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Köşger, idare aleyhine açılan yürütmeyi durdurma ve tahliye masraflarına ilişkin davaların tamamının idare lehine sonuçlandığını ve bu süreçte işgalcilere 482 bin 467 lira masraf tahakkuk ettirildiğini söyledi.

"Kıyı Kanunu"na muhalefet eden 4 işgalciye de 371 bin 727 lira ceza uygulandığı bilgisini paylaşan Köşger, kamu arazilerinin korunması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantıya, Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Karataş Kaymakamı Necati Aktan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.