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Adana'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren 61 yaşındaki İbrahim Kozan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

İbrahim Kozan (61) idaresindeki hafif ticari araç, Karaisalı ilçesi Hacımusalı-Kelceler yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Kozan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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